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МатЧасть

StandUp Spot
улица Вайнера, 10

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Новое шоу Артёма Борисова, в котором комики знакомятся с историей русского мата и обсуждают его природу. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуют приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу.

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