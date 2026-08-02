Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Новое шоу Артёма Борисова, в котором комики знакомятся с историей русского мата и обсуждают его природу. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуют приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу.
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