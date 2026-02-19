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Масленица старого Урала: кулачные за блины?

Музей истории Екатеринбурга
Дом Качки, улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

В четверг масленичной недели, ресторанный критик Яков Можаев и этнолог Вячеслав Печняк сойдутся в нешуточном масленичном обсуждении дореволюционной кухни Екатеринбурга и Урала. Что такое орешки и колобашки с козулями? Почему именно блины? Как кутили Екатеринбургские купцы и чем питались на масленичной неделе, а что ели простые жители города и окрестностей? Это и многое другое обсудят тяжеловесы уральской традиционной кухни. Как обычно для гостей предусмотрены тематические застольные приятности. Оплата на входе.

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