В четверг масленичной недели, ресторанный критик Яков Можаев и этнолог Вячеслав Печняк сойдутся в нешуточном масленичном обсуждении дореволюционной кухни Екатеринбурга и Урала. Что такое орешки и колобашки с козулями? Почему именно блины? Как кутили Екатеринбургские купцы и чем питались на масленичной неделе, а что ели простые жители города и окрестностей? Это и многое другое обсудят тяжеловесы уральской традиционной кухни. Как обычно для гостей предусмотрены тематические застольные приятности. Оплата на входе.