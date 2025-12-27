Новогодний маркет приколов
ТК «Сити-центр» (вход №6 со стороны ул. Ленина, 1 этаж)
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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Маркет с уральскими дизайнерами и приколами. Сразу на 2-ух этажах соберётся более 30-ти креаторов с открытками, керамикой, украшениями и другими новогодними приколами. Вход свободный.
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