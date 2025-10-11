ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Макс Евдокимов

РукиВверхБар
улица Радищева, 25

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Макс – медийный комик, активно захватывающий интернет-пространство. Участник проектов Labelcom и резидент шоу StandUp на ТНТ. Тебя ждёт нереально крутое шоу с морем бронебойных шуток, жизой и историями, в которые проваливаешься, как в запой. Мало кто знает, но Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, просто зашёл не в ту дверь. Продолжительность: 90 минут. Если тебе нужна помощь в выборе стола, позвони по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста