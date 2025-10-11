Макс – медийный комик, активно захватывающий интернет-пространство. Участник проектов Labelcom и резидент шоу StandUp на ТНТ. Тебя ждёт нереально крутое шоу с морем бронебойных шуток, жизой и историями, в которые проваливаешься, как в запой. Мало кто знает, но Такер Карлсон приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Макса, просто зашёл не в ту дверь. Продолжительность: 90 минут. Если тебе нужна помощь в выборе стола, позвони по телефону.