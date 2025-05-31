На мастер-классе ты узнаешь, почему макарун похож на идеальные отношения :) А ещё, без сложной теории, под бокал вина, научишься готовить макаруны, которые унесёшь с собой. Стоимость участия: 3000 рублей. Если пойдёшь не один, получишь скидку (детали можно уточнить при регистрации).