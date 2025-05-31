ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Macarons & Wine: сладкий вечер без стресса

Your studio, улица Печатников, 3

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты узнаешь, почему макарун похож на идеальные отношения :) А ещё, без сложной теории, под бокал вина, научишься готовить макаруны, которые унесёшь с собой. Стоимость участия: 3000 рублей. Если пойдёшь не один, получишь скидку (детали можно уточнить при регистрации).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста