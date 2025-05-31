Macarons & Wine: сладкий вечер без стресса
Your studio, улица Печатников, 3
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На мастер-классе ты узнаешь, почему макарун похож на идеальные отношения :) А ещё, без сложной теории, под бокал вина, научишься готовить макаруны, которые унесёшь с собой. Стоимость участия: 3000 рублей. Если пойдёшь не один, получишь скидку (детали можно уточнить при регистрации).
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