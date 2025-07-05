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Lumisfera. Музыка под звёздами и 3000 свечей

Парк Маяковского
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Культовые и любимые произведения классической и популярной музыки в огранке искусства Lumisfera под открытым небом — это иммерсивный спектакль, который развернётся вокруг тебя симфонией звуков, света и атмосферы, и проникнет глубоко в душу ощущением уникального момента, который станет ярким воспоминанием лета. Раздели это чувственное и эстетическое переживание с близкими, пусть волшебство музыки под звёздами Lumisfera станет объединяющим опытом! Концерты пройдут 5 и 6 июля в 21:00

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