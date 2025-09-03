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Про событие
Самиздат-фестиваль. Маленькое и пока ещё цифровое издательство и творческий коллектив, Вечнозелёный или Дверь Выше Облака, приглашают тебя присоединиться к дружной компании и вместе прослушать записи, которые они выпустили этим летом. Ребята пишут музыку на кассеты, используют всякие подручные предметы и музыкальные инструменты, найденные в личных путешествиях, ну и музыка в общем-то получается как-то сама собою, как истории у костра. Лучшим жанровым определением для них будет «кассетный эмбиент», но, надо сказать, эмбиент это очень разнообразный — где-то это длинные созерцательные монологи, где-то — странные мысли, что приходят глубокой ночью, а есть и вовсе повествовательные, сюжетные записи — но это всегда о самых простых вещах, вроде кружки с горячим чаем, опавшего листа или солнечного света... В общем, если тебе захотелось провести осенний вечер, согреваясь летними лучиками, заботливо припасёнными в разноцветные баночки аудиофайлов —заходи в пространство «мы тут» и тебе обязательно предложат чашку пуэра или какао. Бери с собой самые любимые свитера и пледы, книжки с любимыми стихами или афоризмами — и готовься наполняться уютом и теплом. Из лукошка — тепло в ладошки. Вход — донат. донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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