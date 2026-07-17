ЛОР в законе, большой мальчик, мемолог и потомок аджики. Лука Хиникадзе — весьма колоритный персонаж отечественной стендап-сцены. Ему определенно есть о чем рассказать: он пережил «революцию роз», доставал тараканов из ушей пациентов и носит гордое название «мемолог», а если его имя и фамилию вбить в гугл, то одним из первых высвечивается слово «женщина». Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать, потому что после начала шоу бар прекращает свою работу. Рассадка производится строго в соответствии с выбранными на схеме местами.