Лучший Самый День
улица Бебеля, 124
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от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Панки снова Танцуют в Екатеринбурге. Летний акустический концерт Петра Затаева — фронтмена группы Лучший Самый День. В программе акустическое исполнение полюбившихся песен ЛСД и не только, милые беседы и душевные разговоры.
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