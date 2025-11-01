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ЛСП

МТС Live Холл, бульвар ЭКСПО-бульвар, 2А

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Надвигается шторм. Буря, от которой невозможно скрыться. Стихия, которой нельзя не поддаться. Музыка накроет с головой, так что готовься к встрече с вечным, мощным и неизбежным. Тур ЛСП — это не просто концерт, это разряд тока, который пробьёт тебя до костей. Он изменит пространство, пробудит скрытую силу и вырвет тебя из обыденности. Он воплотит в жизнь любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.

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