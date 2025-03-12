[отменено] Lithium
улица Бебеля, 124
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Внимание: концерт отменён. Это мультижанровая группа, гармонично сочетающая в себе нежный, и в то же время драйвовый женский вокал, прогрессивные синтезаторы и «злые» гитары. Группа имеет узнаваемое, но в то же время ни на что не похожее звучание. От шёпота до крика, от драм-н-бейса до метала, а на десерт – сказочные, фолковые мелодии.
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