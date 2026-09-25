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Эмоционально тяжёлый фильм, снятый шведским режиссёром на основе истории литовской девочки-подростка. 16-летняя Лиля живет в маленьком бедном городке. Её мать уехала в Америку с новым любовником, и Лиля ждёт, когда ей пришлют приглашение. Не дождавшись от матери ни писем, ни денег, Лиля понимает, что её бросили. У неё остается единственный друг — 11-летний Володя, с которым они мечтают о лучшей жизни. Поддержать «мы тут»: донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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