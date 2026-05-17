Чем и как угощались Шерлок Холмс и доктор Ватсон, почему миссис Хадсон заслуживала прижизненного памятника как великолепный повар и зачем Бэрримор изводил младшего Баскервилля овсянкой. Обо всём этом — на лекции. Лектор: Яков Можаев — гастроном-эксперт, консультант, ресторанный критик. Запись в тг через бота.