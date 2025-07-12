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Лекция-перфоманс «Атлантида киностудийного прошлого на задворках Сити Центра»

проспект Ленина, 50, вход 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 12+
Кино
Спектакли

Про событие

Как кино меняет город? Узнаешь вместе с командой Мастерской Kinolook — Алёной Тремазовой и Дмитрием Лобановым. Ты рассмотришь преемственность творческих поколений киношников. Узнаешь, как появившаяся в городе киностудия трансформировала Свердловск / Екатеринбург, что изменили в городе люди, которые снимали кино. И что меняют те, кто снимает кино сегодня. Вспомнишь, как в девяностые и нулевые на мусорках по соседству находили киностудийные артефакты. Их часто подбирали и те, кто хотел заниматься кино. Спикеры поделятся своим уникальным экзистенциальном опытом провинциальных киношников. Вход по билету: 350? / льготный — 250? Организатор просит пройти предварительную регистрацию. Пройти регистрацию можно по кнопке выше.

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