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L’Amour, Arcane

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

L’Amour - Гость из СПб. Электро, хаус, текхаус. Смысловому оргазму быть! Arcane- Яркий как прожектор, быстрый как лев в прыжке, горячий как солнце и мокрый как дождь! Раздаст грува каждому по потребностям и любому по заслугам. Не пропусти, это теперь редкий зверь на этом чердаке. Вход свободный.

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