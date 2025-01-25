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Про событие
L’Amour - Гость из СПб. Электро, хаус, текхаус. Смысловому оргазму быть! Arcane- Яркий как прожектор, быстрый как лев в прыжке, горячий как солнце и мокрый как дождь! Раздаст грува каждому по потребностям и любому по заслугам. Не пропусти, это теперь редкий зверь на этом чердаке. Вход свободный.
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