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Кускус пати + кино
улица Малышева, 35
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Официальное афтепати фестиваля снега призванное постфактум утолить пожелания горячего питания волонтёров и команды, а также приобщить всех присутствующих к фирменному блюду мытута номер 1 — кускусу, которым они питались весь первый год существования, время от времени переходя на гречневые хлопушки. Ритуал кулинарного посвящения сопровождается просмотром y2k жемчужины, «I heart Huckabees», жанр которого обозначается как «философский фарс» (в переводе или с субтитрами решит случай). Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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