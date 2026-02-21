Опытные комики рассказывают свои актуальные шутки без мата и пошлых тем. Хороший повод для посиделок с родными или первого свидания. Сбор гостей начинается в 20:20, лучше приходить заранее, чтобы выбрать напитки и закуски к ним. Ты бронируешь не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.