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Культурный StandUp
Московская улица, 287
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Опытные комики рассказывают свои актуальные шутки без мата и пошлых тем. Хороший повод для посиделок с родными или первого свидания. Сбор гостей начинается в 20:20, лучше приходить заранее, чтобы выбрать напитки и закуски к ним. Ты бронируешь не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.
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