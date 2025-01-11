Куба поздравляет тебя с праздниками и дарит новую тусовку! Что тебя ждет: - Турнир по бирпонгу для самых метких; - Кастом-зона: создавай уникальные принты и декор на одежде в зимней теме; - Гримёр, который добавит праздника в твой образ; - Праздничные перформансы; - Ну и, конечно, мощные DJ-сеты. Лайнап: 23:00 — Chellzii, 00:00 — SCREWEDKIDD, 01:00 — STEFF, 02:00 — Youngspirit, 03:00 — 21YOUNG, 04:00 — Sleepisus.