Самый трогательный спектакль в жанре сторителлинга. Узнай реальные истории екатеринбуржцев и их питомцев. Готовься смеяться и плакать от сюжетов о невероятной дружбе, спасении и том, как животные учат людей быть людьми. Это спектакль-откровение о любви, преданности и братьях наших меньших, которые меняют жизнь. Вход свободный, по регистрации.