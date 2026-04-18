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  1. Екатеринбург
  2. События

Коты, коровы, собаки и другие люди

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124 А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Самый трогательный спектакль в жанре сторителлинга. Узнай реальные истории екатеринбуржцев и их питомцев. Готовься смеяться и плакать от сюжетов о невероятной дружбе, спасении и том, как животные учат людей быть людьми. Это спектакль-откровение о любви, преданности и братьях наших меньших, которые меняют жизнь. Вход свободный, по регистрации.

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