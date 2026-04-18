Коты, коровы, собаки и другие люди
ул. Бажова, 124 А
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Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Самый трогательный спектакль в жанре сторителлинга. Узнай реальные истории екатеринбуржцев и их питомцев. Готовься смеяться и плакать от сюжетов о невероятной дружбе, спасении и том, как животные учат людей быть людьми. Это спектакль-откровение о любви, преданности и братьях наших меньших, которые меняют жизнь. Вход свободный, по регистрации.
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