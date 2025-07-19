Концерт памяти Горшенёва
улица Бебеля, 124
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от 200₽ до 300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
19 июля 2013 года ушёл из жизни российский музыкант, лидер группы «Король и Шут», Михаил Горшенёв, также известный как Горшок. 19 июля 2025 года, в корчме «Пристанище» состоится Концерт Памяти Михаила Горшенёва. В этом поможет группа Deth Grip. вход 300 с репостом 200 https://vk.com/wall-186605731_16441
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