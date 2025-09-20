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Комедийная конфликтология

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Разговорно-юмористическое шоу, где смех помогает бороться с ссорами. Устал от вечных споров? Бесит коллега, сосед или бывший? Не знаешь, как выйти из конфликта красиво? Здесь научат! Комики и настоящий конфликтолог разбирают реальные истории и в юмористическом ключе находят выход и, прокачивают твою ауру несокрушимого спокойствия, ведь Смех — лучшее средство от конфликтов. Сбор гостей в 17:30. Ты бронируешь не столик, а место за ним, поэтому к тебе кого-нибудь подсадить.

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