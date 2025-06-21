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Комедийная Барахолка
Московская улица, 287
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где комики продают ненужные вещи зрителям, а все вырученные деньги идут на благотворительность. Приходи, чтобы от души посмеяться и помочь делать добрые дела. На шоу можно взять какую-то прикольную вещь и выставить ее на аукцион — все вырученные средства с мероприятия будут отправлены в благотворительный фонд «Зоозащита».
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