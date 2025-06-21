Шоу, где комики продают ненужные вещи зрителям, а все вырученные деньги идут на благотворительность. Приходи, чтобы от души посмеяться и помочь делать добрые дела. На шоу можно взять какую-то прикольную вещь и выставить ее на аукцион — все вырученные средства с мероприятия будут отправлены в благотворительный фонд «Зоозащита».