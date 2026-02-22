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Коктейльная масленица

Встречи
Тургенева 22, под. 3, каб. 10

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Масленица — это не только про блины. Это про огонь, гулянья и удалое веселье. Шумный, яркий и очень вкусный мастер-класс, где смешается дух народных гуляний с искусством современного барного дела. Будешь жечь зиму не только метафорически, но и в шейкере — создавая тематические коктейли на основе традиционных русских вкусов. И, конечно, закусывая их самыми что ни на есть правильными блинами. Это праздник живота, фантазии и хорошей компании, где можно выплеснуть зимнюю хандру и с размахом встретить весну. Стоимость: 2200р — на одного / 3800р — парный билет

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