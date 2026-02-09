Кофейный клуб «Доживём до понедельника»: Speed friendly dating
проспект Ленина, 50, 1 этаж, вход № 6 с проспекта Ленина
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Быстрые знакомства за чашкой кофе. Тебе не показалось, участников ждёт новый формат кофейных встреч клуба любителей кофе «Доживём до понедельника». На встрече: — каждый участник пообщается друг с другом в формате быстрых знакомств; — составишь кофейный коллаж вкусов кофе; — попробуешь кофе из Бразилии, Коста-Рики и Эфиопии, приготовленный 3-мя разными способами; — кофе будет на зерне от обжарщика «Сварщица Екатерина». «Доживём до понедельника» — это клуб любителей кофе. Здесь нет деления на профи и любителей: участники просто собираются, чтобы говорить о кофе, готовить и пробовать его. А ещё делиться опытом, лайфхаками и находками интересных мест — как из Екатеринбурга, так и из других уголков мира.
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