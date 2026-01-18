Книжный клуб в баре «Салют»
улица Толмачёва, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
Говорят, книги и пиво — редкое сочетание. Здесь так не думают. Приходи в это воскресенье, приноси книгу, которая оставила неизгладимое впечатление. Обсудишь всё — от сюжета до обложки.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи