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Книжный клуб в баре «Салют»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Говорят, книги и пиво — редкое сочетание. Здесь так не думают. Приходи в это воскресенье, приноси книгу, которая оставила неизгладимое впечатление. Обсудишь всё — от сюжета до обложки.

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