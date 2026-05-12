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Книжный флоу

Лофт «Тепло», проспект Ленина, 97А

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1390₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд эмоций, которого хватит на несколько дней. Сюда приходят люди разных возрастов и профессий: кто-то читает с детства, кто-то только возвращается к книгам. Всех объединяет одно — желание почитать в приятной компании, а затем пообщаться с живыми, интересными людьми. Шаг 1. Приходи с любой книгой Подойдёт любая книга, даже если ты только начал читать и прочитал совсем немного. Шаг 2. Читаешь 60 минут Два раунда по 30 минут: читаешь свою книгу в спокойной атмосфере и без спешки. Шаг 3. Общаешься и знакомишься. Между раундами есть мягкий блок знакомств: два коротких разговора по 8 минут в парах или тройках. Обычно обсуждают книги: кто что принёс, почему выбрал именно её, чем она цепляет. Шаг 4. Продолжаешь вечер в баре Участники перемещаются в бар, продолжают разговоры и знакомятся ближе.

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