Помнишь, как раньше засиживался с друзьями на кухне до утра? Участники говорили обо всём на свете, спорили, смеялись, понимали друг друга с полуслова и чувствовали себя по-настоящему дома. Это чувство можно вернуть. «Клуб разговоров на кухне» — место, где можно выдохнуть, снять маску взрослого ответственного человека и поговорить по душам. О серьёзном и смешном. О вечном и сиюминутном. Так, как это умеют делать только близкие друзья за чашкой чая. Формат: Живая, свободная, но бережная беседа. Тема: Выбирается всеми вместе в начале вечера. Что волнует участников прямо сейчас? «Как перестать всё контролировать?», «Где брать силы, когда всё надоело?», «Что такое счастье во взрослой жизни?», «Как говорить «нет»?». Атмосфера: Уютная гостиная в старинном особняке. Душистый чай, домашнее варенье, свечи, улыбки. Правила: Искренность, уважение, конфиденциальность и право быть услышанным.