ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Клуб разговоров на кухне

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Помнишь, как раньше засиживался с друзьями на кухне до утра? Участники говорили обо всём на свете, спорили, смеялись, понимали друг друга с полуслова и чувствовали себя по-настоящему дома. Это чувство можно вернуть. «Клуб разговоров на кухне» — место, где можно выдохнуть, снять маску взрослого ответственного человека и поговорить по душам. О серьёзном и смешном. О вечном и сиюминутном. Так, как это умеют делать только близкие друзья за чашкой чая. Формат: Живая, свободная, но бережная беседа. Тема: Выбирается всеми вместе в начале вечера. Что волнует участников прямо сейчас? «Как перестать всё контролировать?», «Где брать силы, когда всё надоело?», «Что такое счастье во взрослой жизни?», «Как говорить «нет»?». Атмосфера: Уютная гостиная в старинном особняке. Душистый чай, домашнее варенье, свечи, улыбки. Правила: Искренность, уважение, конфиденциальность и право быть услышанным.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста