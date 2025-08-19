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«Киноджаз». Показ фильмов с Максом Линдером

Джаз-клуб EverJazz
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

КиноДжаз — проект, задуманный культурологом и большим знатоком кино Лилией Немченко – удивительное сочетание двух глубоких и завораживающих видов искусства. Попробуй хоть раз посмотреть немое кино, озвучиваемое живой игрой музыкантов в реальном времени по ходу фильма: приглушенная зловещая музыка – и зритель напрягается в ожидании поворота сюжета, легкая романтичная – и ты знаешь, что все будет хорошо. А что, если музыканты, играя, смотрят фильм вместе со зрителями и мгновенно делятся своими эмоциями через импровизацию? Проведёшь этот вечер в компании Макса Линдера – французского актёра-комика, сценариста и режиссёра немого кино. Тебя ждёт 3 короткометражных комедии: «Да здравствует холостяцкая жизнь!» (1908 г., 10 мин) о временном избавлении главного героя от жены и к чему это привело; «Макс принимает ванну» (1910 г., 10 мин.), где Макс пытается расслабиться в ванне, но у него ожидаемо ничего не выходит и «Макс и его теща» (1911 г., 24 мин.), в котором Макс и его молодая жена пытаются насладиться альпийским медовым месяцем, несмотря на присутствие её матери. Музыкальную часть показа обеспечат молодые резиденты клуба – пианист Вадим Гладких и перкуссионист Никита Горбатенко.

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