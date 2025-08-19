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«Киноджаз». Показ фильма «Счастье» (реж. А. Медведкин)

Джаз-клуб EverJazz
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

КиноДжаз — проект, задуманный культурологом и большим знатоком кино Лилией Немченко – удивительное сочетание двух глубоких и завораживающих видов искусства. Попробуй хоть раз посмотреть немое кино, озвучиваемое живой игрой музыкантов в реальном времени по ходу фильма: приглушенная зловещая музыка – и зритель напрягается в ожидании поворота сюжета, легкая романтичная – и ты знаешь, что все будет хорошо. А что, если музыканты, играя, смотрят фильм вместе со зрителями и мгновенно делятся своими эмоциями через импровизацию? В этот вечер будет просмотр фильма «Счастье» (1934 г., 62 мин.) советского кинорежиссёра Александра Медведкина — «Сказка о горемычном стяжателе Хмыре, его жене Анне, о сытом соседе Фоке, а также о попе, о монашках и других чучелах». Создаст подходящую атмосферу опытный тапёр, резидент клуба EverJazz – пианист Павел Стародубцев.

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