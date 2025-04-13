Кино-ринг «5 фильмов о любви»
Московская улица, 287
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
К показу провокационный фильм «Лиза» или, как он называется в оригинале «С*ка» или «Стерва» Он — художник, который создаёт комиксы. Она — красивая картинка, которая случайно появилась в его одиноком жилище и стала его собакой. Нескрываемое безумство или зло? Покорная блондинка или искренняя страсть? Унижение или максимальное доверие? Это предстоит разобрать после просмотра. Фильм неоднозначный и сложный из разряда психологического кино. В команде он вызвал конфликт на этапе выбора фильма из нескольких предложенных. Выбрали именно его, чтобы разобраться в том, что происходит между героями. Это все-таки любовь или сумасшествие? Вроде того быть или не быть, Я хотел бы знать, как? — вот, в чём вопрос. Как бы мне тебя бы не убить, Не любить тебя, как? — вот, где ответ. Вот как бит вам покажет, где боль На рану как соль, с*ка любовь… Феминисткам лучше не смотреть. Дресс-код в стиле 70-х Приз за лучший образ В кафе ты можешь приобрести напитки и закуски. Средний чек 350-600 р. Бронь места: Ценность 500р. / приобрести билет и забронировать место: https://vk.com/id14818300 Приглашённые спикеры на кино-ринг Денис Ильичев и Александр Ёлкин. Профессиональный культуролог и киновед. Расскажут о кино. Ты так же можешь выступить, как спикер «за» или «против» и приготовить свою речь. Напиши заранее о своем желании участвовать.
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