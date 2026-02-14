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Камеди-шоу «Свидания»

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

790₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Главное — чтобы по любви. А ещё — чтобы было классно посмеяться вместе. Приходи на комедийное шоу, где тебя ждут свидания на сцене для самых смелых и знакомства после шоу для тех, кто немного стесняется. Будет точно весело.

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