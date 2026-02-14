Камеди-шоу «Свидания»
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
790₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Главное — чтобы по любви. А ещё — чтобы было классно посмеяться вместе. Приходи на комедийное шоу, где тебя ждут свидания на сцене для самых смелых и знакомства после шоу для тех, кто немного стесняется. Будет точно весело.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи