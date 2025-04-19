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Kaleidoscope

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ural Techno Music приглашает тебя окунуться в калейдоскоп мира техно. Ты ощутишь весь многогранный мир техно и откроешь для себя новые впечатления и эмоции. За танцы до утра отвечают специально приглашенные гости, резиденты и организаторы самого крупного на Урале фестиваля электронной музыки Parma Valley: Amid M.D.A (Parma Valley Rec) Rus / Goa; Schizatrance (Parma Valley Rec). А так же резиденты Ural Techno Music: Aksell Broon (Ekb); Sasha R23 (Ekb); Johnny Kvant (Ekb); Marcatello (Ekb).

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