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Про событие
Музыкальная импровизация: электроакустический джем с перкуссией. Джемы зародились в первой половине XX века от джазовых музыкантов. Для импровизации требовалось мастерство, опыт и развитый слух. В связи с развитием промышленности, радио, лейблов и возникновением новых жанров — музыка стала более доступна для большинства людей. Соответственно и джемы претерпели изменения и не ограничиваются только джазом. Это будет экспериментальное мероприятие: смесь электрических и акустических инструментов, с неким минимализмом. На джеме нет строгих рамок и правил. Мероприятие, в каком-то смысле, возможно, отражение музыки людей города. Прийти и сыграть может каждый. Также можно просто послушать и отдохнуть в уютной атмосфере. вход: DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 (т-банк) либо на карту 2200153949736129 (альфа) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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