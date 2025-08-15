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Джазовые путешествия «Masala Quartet»

Джаз-клуб EverJazz
улица Тургенева, 22

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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Столичные музыканты «Masala Quartet» с программой «Джазовые путешествия» впервые в EverJazz. Современный джаз, фанк, минимализм, world music — инструментальная музыка московского коллектива «Masala Quartet» говорит на многих языках. Зрителей ждут погружение в «кинематографичное» звучание, глубина и образность, только авторская музыка, увлекающая в путешествие между странами, эпохами и внутренними состояниями. В авторской музыке квартета и изысканные гармонии, и зажигательные ритмы фанка, виртуозные соло и пряные ноты World music. От Японии до Ближнего Востока — композиции вдохновлены культурой разных народов мира, создавая смелый и осознанный диалог стилей во имя красоты. Смелое смешение стилей и узнаваемый почерк – визитная карточка коллектива. Состав: — Алексей Сухов тенор-саксофон — Анна Бёме рояль/клавишные — Фёдор Фабер контрабас, бас-гитара — Николай Прихотько барабаны

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