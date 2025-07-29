Известные поп и соул-хиты
улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Романтический вечер под аккомпанемент лучших композиций соул и поп-музыки. Дуэт представит новое прочтение популярных хитов Бритни Спирс, Майкла Джексона, Эми Уайнхаус и других известных поп и соул-музыкантов. Поверх музыкального полотна, создаваемого звуками гитары Антона Ильенкова, настоящая джазовая дива Юлия Дьячковская вышьет мелодии любви, грусти и радости своим глубоким и чувственным голосом. Плавные и мелодичные композиции, приглушённый свет и вечер вдвоём станут идеальным завершением дня.
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