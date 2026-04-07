Итальянский ужин
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Гастроужин, посвященный дню карбонары, где шеф Михаил Аракелов готовит блюда персонально для участников. 4 курса изысканных блюд, вино, истории от шефа и группа вечера — Funk Power. Меню вечера, которое не оставит равнодушным: — изысканные итальянские закуски; — сезонный салат Панцанелла; — праздничная паста Карбонара; — секретный цитрусовый десерт. Италия, ближе чем кажется.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи