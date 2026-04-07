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Итальянский ужин

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

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2500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Гастроужин, посвященный дню карбонары, где шеф Михаил Аракелов готовит блюда персонально для участников. 4 курса изысканных блюд, вино, истории от шефа и группа вечера — Funk Power. Меню вечера, которое не оставит равнодушным: — изысканные итальянские закуски; — сезонный салат Панцанелла; — праздничная паста Карбонара; — секретный цитрусовый десерт. Италия, ближе чем кажется.

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