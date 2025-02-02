Go Improv! Познакомься с комедийной импровизацией на английском языке. Ребята прошли второй продвинутый уровень обучения импрову на английском и готовы поделиться с тобой своими скетчами короткой формы. Магия импрова в том, что актёры только на сцене узнают, кто они, что делают, и куда идут. Это перфоманс, который рождается на твоих глазах. Именно ты определишь для актёров: какой fabric, и сколько details (читать с мемным акцентом). Уровень английского зрителей А2+ и выше. Если Юра Борисов смог, то и ты сможешь. Вход свободный, подробности и вопросы можно задать @Marina_Kunshchikova (Ссылку на ТГ любезно оставили для тебя)