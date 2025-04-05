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Imago, Самойлов, DJ Tinder

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Посетив центральный спа-салон, изучив выставку искусства, отмыв окна, купив новый кактус, досмотрев сериал про безумие в офисной среде, направляйся в субботу обособляться в особняк. Твои черевички цокнут под: 1) Imago, отца лейбла Up! Up! Up! Music, 2) DJ Tinder и его гастрольные мувы по Тюмени, 3) Кирилла Самойлова, рок-повесу и разножанрового диджея. Вход свободный.

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