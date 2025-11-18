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Художник-график —> дизайнер

Президентский центр Бориса Ельцина
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Круглый зал Ельцин Центра, 3-й этаж

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка представляет архив Валерия Акопова — легенды советского графического дизайна, с чьим именем связано становление промграфики в СССР, художника и оформителя Олимпиады-80, лауреата Международной биеннале графического дизайна в Брно и других международных и отечественных наград. Советская промграфика — уникальное направление, которое занимает особое место в пространстве между утилитарным искусством и художественным экспериментом. Этикетки, плакаты, знаки и логотипы, фирменные стили и графические системы были неотъемлемой частью визуальной реальности советского человека. Над их созданием трудились художники, стоящие у истоков прикладной графики в СССР и сумевшие прикладную дисциплину сделать частью большого художественного высказывания. Вт-Вс: 10:00 – 22:00 Понедельник: выходной

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