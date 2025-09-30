Хаски
Концерт-холл "Свобода", Черкасская, 12
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой тур Хаски — впервые за три года. Главный пройдоха русского рэпа едет по России и везет с собой большую сольную программу, где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховертки. Все, чтобы ты кричал громко.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи