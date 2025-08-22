Graf Madloba, Глеб Галас и Антон Эль
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Кто этот таинственный Graf Madloba? Московский странник и музыкоискатель? Тбилисский резидент и охотник за приключениями? И да, и нет. Приходи искать ответы на танцполе в пятницу, когда в середине ночи он сомкнет воедино наследие итало-диско и незатертые вехи хаус-музыки. Дорисовывать музыкальную картину ночи призваны Антон Эль и Глеб Галас. Вход свободный.
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