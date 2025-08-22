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Graf Madloba, Глеб Галас и Антон Эль

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Кто этот таинственный Graf Madloba? Московский странник и музыкоискатель? Тбилисский резидент и охотник за приключениями? И да, и нет. Приходи искать ответы на танцполе в пятницу, когда в середине ночи он сомкнет воедино наследие итало-диско и незатертые вехи хаус-музыки. Дорисовывать музыкальную картину ночи призваны Антон Эль и Глеб Галас. Вход свободный.

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