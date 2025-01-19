История еврейского мальчика Моисея была бы одной из тысяч обычных историй, которые происходят в каждой второй семье. Недостаток родительской любви – вот, что гнетет подростка. В ситуации, когда ты никому не принадлежишь, можно наделать массу глупостей. Но мальчику была предначертана другая судьба – противостоять всем жизненным трудностям, и не разучиться любить. Весомую роль в формировании характера и взглядов на жизнь оказал мусульманин Ибрагим – торговец в бакалейной лавке. Коран, который постоянно цитирует старый араб, — это его жизненные принципы. Они больше подписанные личным жизненным опытом, нежели аксиомами из Священной книги. Господин Ибрагим суфий, то есть, последователь мусульманского мистицизма. Он верит в то, что любовь к жизни и к Богу, который одновременно находится внутри него самого и к слиянию, с которым он стремится, для него превыше религиозных обрядов и обязательств.