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Господин Ибрагим и цветы Корана

Волхонка
улица Малышева, 21/1

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Завершение:

1100₽
Возраст 14+
Спектакли

Про событие

История еврейского мальчика Моисея была бы одной из тысяч обычных историй, которые происходят в каждой второй семье. Недостаток родительской любви – вот, что гнетет подростка. В ситуации, когда ты никому не принадлежишь, можно наделать массу глупостей. Но мальчику была предначертана другая судьба – противостоять всем жизненным трудностям, и не разучиться любить. Весомую роль в формировании характера и взглядов на жизнь оказал мусульманин Ибрагим – торговец в бакалейной лавке. Коран, который постоянно цитирует старый араб, — это его жизненные принципы. Они больше подписанные личным жизненным опытом, нежели аксиомами из Священной книги. Господин Ибрагим суфий, то есть, последователь мусульманского мистицизма. Он верит в то, что любовь к жизни и к Богу, который одновременно находится внутри него самого и к слиянию, с которым он стремится, для него превыше религиозных обрядов и обязательств.

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