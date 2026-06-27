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Про событие
Больше, чем просто люди выступающие друг за другом, это настоящее безумие: интерактивная карусель / всеобщий поток сознания / способ обрести свободу….. может быть даже навсегда. Свои хиты и просто хорошие песни исполняют такие «мастодонты» уральского андеграунда как: vaginal monster; боря алой; хапнулвнули; мс муся; + секретные гости В программе песни, фристайлы, интерактивы, подарки и сумасшедшее афтепати. Вход: пожертвование: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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