Вместе с фотографом расслаблишься в лучах закатного солнца и сделаешь красивые кадры на фоне вечернего Екатеринбурга. 19:30 — сбор участников возле сап станции и прохождение инструктажа в точке старта; 21:00 — окончание прогулки. Что взять с собой: — Удобную спортивную одежду по погоде, которую не жалко намочить; — Обувь, которую не жалко намочить (идеально — кроксы или что-то похожее); — Головной убор в солнечное время; — Комплект сменной одежды (в том числе обувь и нижнее бельё); — Бутылка воды.