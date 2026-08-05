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  1. Екатеринбург
  2. События

Фотопрогулка на закате

Городской пруд, Олимпийская набережная, старт от причала у Динамо

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Вместе с фотографом расслаблишься в лучах закатного солнца и сделаешь красивые кадры на фоне вечернего Екатеринбурга. 19:30 — сбор участников возле сап станции и прохождение инструктажа в точке старта; 21:00 — окончание прогулки. Что взять с собой: — Удобную спортивную одежду по погоде, которую не жалко намочить; — Обувь, которую не жалко намочить (идеально — кроксы или что-то похожее); — Головной убор в солнечное время; — Комплект сменной одежды (в том числе обувь и нижнее бельё); — Бутылка воды.

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