[отменено] Электронная симфония
проспект Ленина, 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Яркий музыкальный эксперимент, в котором энергичные ритмы электронной танцевальной музыки, исполняемые на синтезаторе, переплетаются со звуками флейты, подхватываются дуэтом скрипок, сопровождаются аккомпанементом рояля и звучат в унисон с виолончелью. Во время шоу зрители услышат каверы на любимые саундтреки к жемчужинам мирового кинематографа («Король лев», «Алладин», «Хроники Нарнии» и т.д), необычные аранжировки на шедевры классической музыки таких композиторов, как Шопен и Моцарт, а также авторские произведения, в которых гармония классических инструментов встречается с бесконечными возможностями современных технологий. Погрузиться в атмосферу исполняемых произведений зрителю поможет видеоряд, специально созданный к каждому номеру концертной программы. Автор музыкальных композиций и создатель проекта Александр Комаров — российский диджей и продюсер электронной танцевальной музыки, выступающий под псевдонимом Alexander Komarov.
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