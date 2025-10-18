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[отменено] Электронная симфония

Дворец молодёжи
проспект Ленина, 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Яркий музыкальный эксперимент, в котором энергичные ритмы электронной танцевальной музыки, исполняемые на синтезаторе, переплетаются со звуками флейты, подхватываются дуэтом скрипок, сопровождаются аккомпанементом рояля и звучат в унисон с виолончелью. Во время шоу зрители услышат каверы на любимые саундтреки к жемчужинам мирового кинематографа («Король лев», «Алладин», «Хроники Нарнии» и т.д), необычные аранжировки на шедевры классической музыки таких композиторов, как Шопен и Моцарт, а также авторские произведения, в которых гармония классических инструментов встречается с бесконечными возможностями современных технологий. Погрузиться в атмосферу исполняемых произведений зрителю поможет видеоряд, специально созданный к каждому номеру концертной программы. Автор музыкальных композиций и создатель проекта Александр Комаров — российский диджей и продюсер электронной танцевальной музыки, выступающий под псевдонимом Alexander Komarov.

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