Яркий музыкальный эксперимент, в котором энергичные ритмы электронной танцевальной музыки, исполняемые на синтезаторе, переплетаются со звуками флейты, подхватываются дуэтом скрипок, сопровождаются аккомпанементом рояля и звучат в унисон с виолончелью. Во время шоу зрители услышат каверы на любимые саундтреки к жемчужинам мирового кинематографа («Король лев», «Алладин», «Хроники Нарнии» и т.д), необычные аранжировки на шедевры классической музыки таких композиторов, как Шопен и Моцарт, а также авторские произведения, в которых гармония классических инструментов встречается с бесконечными возможностями современных технологий. Погрузиться в атмосферу исполняемых произведений зрителю поможет видеоряд, специально созданный к каждому номеру концертной программы. Автор музыкальных композиций и создатель проекта Александр Комаров — российский диджей и продюсер электронной танцевальной музыки, выступающий под псевдонимом Alexander Komarov.