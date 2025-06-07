Экзистенция
улица Бебеля, 124
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от 350₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Приготовься к погружению в урбанистический звук: пульсирующие неоновые разводы, эхом отражающиеся в бетонных коридорах, и механический ритм, дробящий тишину. Для тебя играют: психи Если!? Шляпакракрас Roobanok Другой такой нет Бездонный коктейль звука и света: от хруста стальных струн до рёва синтов. Каждая минута — крик внутри, каждое мгновение — шанс вырваться из обыденности.
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