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Экзистенция

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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Завершение:

от 350₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Приготовься к погружению в урбанистический звук: пульсирующие неоновые разводы, эхом отражающиеся в бетонных коридорах, и механический ритм, дробящий тишину. Для тебя играют: психи Если!? Шляпакракрас Roobanok Другой такой нет Бездонный коктейль звука и света: от хруста стальных струн до рёва синтов. Каждая минута — крик внутри, каждое мгновение — шанс вырваться из обыденности.

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