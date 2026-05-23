Будешь обсуждать «Там моё королевство» Аси Демишкевич — историю деструктивной дружбы. У Кимберли и Джеральдины есть свое Королевство, которое постоянно напоминает принцессам об их предназначении. На самом деле девочек зовут Аня и Лера и самое дорогое в их жизни — дружба, которую пытаются разрушить отец Ани (ярый коммунист) и мать Леры (сектантка). Королевство помогает девочкам, но смогут ли его стены выдержать испытание взрослением? Вместе с книжным клубом «Её словами» обсудишь эту леденящую историю о несчастливом детстве, токсичной дружбе и побеге от реальности. В начале, уже по сложившейся традиции, ведущая клуба Катя подготовит небольшой доклад. На этот раз — о мифах о женской дружбе.