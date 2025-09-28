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Двойной показ мультфильмов о поиске дома и дружбе
улица Малышева, 35
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Про событие
Программа вечера: вначале небольшая лекция о создании мультфильмов, затем просмотр. Первым будешь смотреть короткометражный мультфильм «Мальчик, крот, лис и конь», следующим — полнометражный мультфильм «Волшебный лес». Два удивительных анимационных произведения, которые объединяет не только великолепная визуальная подача, но и глубокий философский подтекст. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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