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Двойной показ мультфильмов о поиске дома и дружбе

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино

Про событие

Программа вечера: вначале небольшая лекция о создании мультфильмов, затем просмотр. Первым будешь смотреть короткометражный мультфильм «Мальчик, крот, лис и конь», следующим — полнометражный мультфильм «Волшебный лес». Два удивительных анимационных произведения, которые объединяет не только великолепная визуальная подача, но и глубокий философский подтекст. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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