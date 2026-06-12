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Душечка

Театрум, улица Александра Козицына, 2Б

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Душечка — самоотверженно любящая женщина или не имеющая своего мнения глупышка? Ее жизнь — простая на первый взгляд история, которая может стать поводом для настоящего литературного расследования. Действительно ли Душечка — идеальная женщина, как считал Лев Толстой? Или несчастная одиночка, которой пора к психотерапевту? Кто она? Знает ли она себя истинную? Так ли легко ей жить своей жизнью? А может все люди «немного душечки»…

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