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Дракула

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Конец 19 века. Джонатан и Мина планируют пожениться, однако Джонатан вынужден на время оставить невесту и отправиться по делам в Трансильванию к графу Дракуле, желающему приобрести недвижимость в Лондоне. Там парень становится пленником графа, которого очень заинтересовывает Мина. После этого показа начинается небольшой перерыв и продолжение серии кино про вампиров будет уже в середине октября. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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